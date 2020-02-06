Ход работ по строительству сухого дока на 35-м судоремонтном заводе, а также восстановление технической готовности тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" стали темами селекторного совещания, которое прошло 3 марта.

Совещание прошло под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу, пишет sudostroenie.info.

"В ходе совещания обсудим, как предприятия корпорации (ОСК – ред.) выполняют свои обязательства перед Министерством обороны. Поговорим о том, как ведётся строительство сухого дока на 35-м судоремонтном заводе и восстанавливается техническая готовность крейсера "Адмирал Кузнецов", – цитирует пресс-служба Минобороны главу ведомства.

Напомним, контракт на ремонт с модернизацией авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" был заключен между Центром судоремонта "Звездочка" (входит в ОСК) и Минобороны в апреле 2018 года. 30 октября 2018 года на 82-м СРЗ, где в тот момент находился крейсер, произошла авария с затоплением плавучего дока ПД-50. Для продолжения ремонта "Адмирал Кузнецов" был переведён на 35-й СРЗ, где для него готовится сухой док. 12 декабря 2019 года на крейсере произошёл пожар. Точная сумма ущерба пока не называется. В ОСК планируют передать корабль заказчику в 2022 году.