Морскому порту Ейск передано подводное гидротехническое сооружение / Фото

10:40 05.03.2020   Ейск

Азово-Черноморскому бассейновому филиалу ФГУП "Росморпорт" передано подводное гидротехническое сооружение (ПГС) в морском порту Ейск. 

Об этом сообщает пресс-служба унитарного предприятия, пишет sudostroenie.info
 
ПГС имеет глубины от 4,2 до 5 м и площадь 0,528 кв. км, оно совпадает с границами участка акватории "Внутренняя акватория" морского порта Ейск. 
 
Главным предназначением сооружения станет обеспечение безопасной стоянки, плавания и маневрирования судов, следующих к причалам.


Фото: ФГУП "Росморпорт"



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