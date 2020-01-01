Азово-Черноморскому бассейновому филиалу ФГУП "Росморпорт" передано подводное гидротехническое сооружение (ПГС) в морском порту Ейск.

Об этом сообщает пресс-служба унитарного предприятия, пишет sudostroenie.info.



ПГС имеет глубины от 4,2 до 5 м и площадь 0,528 кв. км, оно совпадает с границами участка акватории "Внутренняя акватория" морского порта Ейск.



Главным предназначением сооружения станет обеспечение безопасной стоянки, плавания и маневрирования судов, следующих к причалам.





Фото: ФГУП "Росморпорт"