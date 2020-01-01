Реализация проекта строительства АЭС Аккую продолжается в соответствии с планом.

Об этом сказал на пресс-конференции руководитель отдела строительства компании «Аккую» Дениз Сеземин, пишет Анадолу.

Работы по выемке грунта для котлована второго энергоблока АЭС «Аккую» завершены, фундамент находится на стадии строительства, сказал он.

Сеземин отметил, что в течение года планируется достроить «восточный» и «западный» строительно-монтажные терминалы, являющиеся вспомогательными сооружениями в строительстве.

По его словам, таким образом, будет возможно изготовить необходимую железную арматуру на строительной площадке.

«Одновременно предполагается, что на западном строительно-монтажном терминале будут введены в эксплуатацию 4 предприятия по изготовлению бетона. Работы продолжаются полным ходом. Когда они начнут действовать, то смогут подготовить 550 кубометров бетонного раствора в час. На этих заводах будет производиться бетон, необходимый для строительства первого и второго блоков АЭС»,- сообщил Сеземин.

Он также отметил, что количество людей, работающих на стройплощадке АЭС «Аккую», достигло 5 тыс. человек, и 80 процентов из этого числа - граждане Турции.

По его словам, ожидается, что после введения в эксплуатацию на АЭС «Аккую» будут работать 3,5 тысяч человек.

«Из этих 3500 человек 700 будут турецкими экспертами, которые закончили университеты в России, обучаясь в области ядерной энергетики. Хотел бы с удовлетворением отметить, что 80 турецких специалистов, окончивших вуз в России, уже приступили к работе в нашей компании»,- отметил он.

Сеземин напомнил, что 3 апреля 2018 года президенты Турции и России дали старт официальному началу строительства АЭС «Аккую».

«В настоящее время работы по возведению первого и второго блоков на строительной площадке продолжаются без промедления. Строительство сооружений, которые будут использоваться во время эксплуатации электростанции, также продолжается. Реализация проекта АЭС «Аккую» продолжается в соответствии с утвержденным графиком»,- добавил он.

Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году.

Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 мегаватт. АЭС планируется построить и сдать в эксплуатацию до 2023 года.

Стоимость строительства оценивается более чем в 20 миллиардов долларов.