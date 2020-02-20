ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения

10:00 05.03.2020   Армения

Военнослужащие инженерного подразделения российской военной базы в Армении в рамках двустороннего ротного тактического учения провели специальные мероприятия по инженерному обеспечению на высокогорном полигоне Алагяз.

В ходе учения военные инженеры оборудовали фортификационные сооружения, устанавливали завалы, заграждения, проходы в завалах, выполняли поиск взрывоопасных предметов, в том числе внутри зданий, с применением миноискателей и собак минно-розыскной службы, пишет пресс-служба Минобороны России.

Также инженеры обеспечили полевой лагерь и места проведения учения электроэнергией с использованием бензиновых электростанций и питьевой водой с помощью станций комплексной очистки воды СКО-10 «Гигиена».

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.



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