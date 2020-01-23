Корабли Каспийской флотилии вели бой с кораблями условного противника
|09:40 05.03.2020
|Россия
В рамках сдачи элементов второй курсовой задачи корабли Каспийской флотилии на морских полигонах отрабатывают тактику ведения морского боя с отрядами кораблей условного противника.
В частности, экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей КФл выполняют боевые упражнения по стрельбе из корабельных артиллерийских установок А-190 по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника, а также по наземным целям, расположенным на острове Чечень, имитирующим морской десант условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.
Проводя стрельбу по морской цели, боевые расчёты кораблей применяют комплексы радиоэлектронной борьбы для постановки ложных целей и выполнения морских манёвров при отражении ударов управляемым оружием условного противника.
В ходе корабельных учений личный состав радиотехнической боевой части выполнил постановку ложной цели комплексом пассивных помех ближнего рубежа, а артиллеристы, используя данные целеуказаний наводящих станций и комплексов, стрельбой из корабельных орудий уничтожили береговые и надводные цели условного противника.
Кроме того, в течение нескольких дней в морских полигонах личный состав отработает элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.
Всего в рамках сдачи курсовых задач в море вышло более 20 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, в том числе базовый тральщик «Магомед Гаджиев», противодиверсионный катер «Юнармеец Каспия», артиллерийские и десантные катера.
Помимо этого, более 20 надводных кораблей и судов Каспийской флотилии в рамках сдачи курсовых задач успешно отразили воздушный и ракетный удары условного противника в море.
В ходе контрольных упражнений экипажами отрабатывались способы комплексного применения сил и средств ПВО корабельного соединения при отражении ударов средств воздушного нападения условного противника. При этом авиацию «противника» имитировали самолёты 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированные в Волгоградской области, а сами цели – световые авиационные бомбы (САБ), сброшенные в районе выполнения задач.
При обнаружении воздушных целей средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению и выполнили приём и анализ данных воздушной обстановки. На кораблях были активизированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника.
При подходе на рубеж ведения огня все воздушные цели были уничтожены из зенитно-артиллерийских комплексов ЗАК АК-306 и АК 630-М2 «Дуэт» и других средств противовоздушной обороны кораблей КФл.
Всего за время учения было отработано более 20 различных вводных, в том числе по уничтожению одиночных и групповых целей, а также по отражению массированного ракетного удара и налета авиации условного противника.
Ще на цю тему:
Пентагон заявил об увеличении активности российских подлодок
В Росії все ще оцінють збитки від пожежі на “Адміралі Кузнєцові”
Командующий королевских ВМС Таиланда прибыл на Черноморский флот
Первый фрегат проекта 22350 с российской газовой турбиной спустят на воду до 1 июля
ЮВО: "Юнармеец Дагестана" впервые приступил к выполнению задач в Каспийском море / Фото
Подводные силы России на грани вымирания