В рамках сдачи элементов второй курсовой задачи корабли Каспийской флотилии на морских полигонах отрабатывают тактику ведения морского боя с отрядами кораблей условного противника.

В частности, экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей КФл выполняют боевые упражнения по стрельбе из корабельных артиллерийских установок А-190 по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника, а также по наземным целям, расположенным на острове Чечень, имитирующим морской десант условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

Проводя стрельбу по морской цели, боевые расчёты кораблей применяют комплексы радиоэлектронной борьбы для постановки ложных целей и выполнения морских манёвров при отражении ударов управляемым оружием условного противника.

В ходе корабельных учений личный состав радиотехнической боевой части выполнил постановку ложной цели комплексом пассивных помех ближнего рубежа, а артиллеристы, используя данные целеуказаний наводящих станций и комплексов, стрельбой из корабельных орудий уничтожили береговые и надводные цели условного противника.

Кроме того, в течение нескольких дней в морских полигонах личный состав отработает элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Всего в рамках сдачи курсовых задач в море вышло более 20 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, в том числе базовый тральщик «Магомед Гаджиев», противодиверсионный катер «Юнармеец Каспия», артиллерийские и десантные катера.

Помимо этого, более 20 надводных кораблей и судов Каспийской флотилии в рамках сдачи курсовых задач успешно отразили воздушный и ракетный удары условного противника в море.

В ходе контрольных упражнений экипажами отрабатывались способы комплексного применения сил и средств ПВО корабельного соединения при отражении ударов средств воздушного нападения условного противника. При этом авиацию «противника» имитировали самолёты 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированные в Волгоградской области, а сами цели – световые авиационные бомбы (САБ), сброшенные в районе выполнения задач.

При обнаружении воздушных целей средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению и выполнили приём и анализ данных воздушной обстановки. На кораблях были активизированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника.

При подходе на рубеж ведения огня все воздушные цели были уничтожены из зенитно-артиллерийских комплексов ЗАК АК-306 и АК 630-М2 «Дуэт» и других средств противовоздушной обороны кораблей КФл.

Всего за время учения было отработано более 20 различных вводных, в том числе по уничтожению одиночных и групповых целей, а также по отражению массированного ракетного удара и налета авиации условного противника.