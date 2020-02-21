ФСБ России упростила порядок выхода в Черное море прогулочных катеров и рыболовных судов в восьми прибрежных районах.

Пограничный режим не устанавливается в пределах участков внутренних вод в сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации, пишет Новый Севастополь.

«Мыс Евпаторийский - мыс Лукулл - мыс Херсонес; мыс Фиолент - мыс Айя - надводный камень у мыса Сарыч (с координатами 44°23′07" северной широты, 33°44′28" восточной долготы) - мыс Николая - мыс Троицы», - указаны районы на официальном сайте органов исполнительной власти Севастополя.

К ним также относятся мыс Прибойный - мыс Тарханкут; мыс Урет - точка к северо-западу от мыса Евпаторийский (с координатами 45°12′12" северной широты, 33°08′48" восточной долготы); мыс Опасный - мыс Айтодор - мыс Аюдаг; мыс Чикен - мыс Меганом; мыс Толстый - мыс Киик-Атлама - мыс Чауда; мыс к востоку от мыса Чауда (с координатами 45°00′46" северной широты, 35°57′19" восточной долготы) - скалы Корабль-Камень - мыс Кыз-Аул.

Если судоводитель планирует выйти за пределы указанных выше районов, то он должен в обязательном порядке соблюдать правила пограничного режима.