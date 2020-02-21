Молодежный форум с рабочим названием «Русские сердцем» станет международной площадкой для общения молодых лидеров из оккупированного Крыма, субъектов РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик, непризнанных Приднестровской республики, республик Абхазия и Южная Осетия.

Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета оккупированного Крыма, пишет КИА.

По словам члена Совета Федерации от оккупированного Крыма Сергея Цекова молодежный форум должен стать традиционным, ежегоднымк событием, получить постоянное название и повысить свой статус.

"Международный статус сохранят и другие мероприятия фестиваля — симпозиум «Русский язык в поликультурном мире» и научно-методический семинар преподавателей русского языка и литературы «Русская словесность в школьном образовании: традиции и нововведения", цитирует издание Цекова.