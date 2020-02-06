Оккупанты сообщили, что экономика Крыма выросла за год на 5,1%

08:20 05.03.2020   Крым

Валовый региональный продукт (ВРП) оккупированного Крыма вырос в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 5,1%. 

Об этом сообщила замруководителя Крымстата Наталья Григорь, передает Крыминформ.

«ВРП по Республике Крым за 2018 год составил 391,3 млрд руб, это на 5,1% больше по сравнению с 2017 годом. ВРП на душу населения составил 204,6 тысячи рублей», – сообщила Григорь.

При этом по показателю ВРП на душу населения в оккупирпованном Крыму отстает как от среднего показателя по Южному федеральному округу, так и от показателя в среднем по стране. «(Показатель) не достигает уровня Российской Федерации – это 578 тысяч рублей и по Южному федеральному округу – это 355 тысяч рублей», – добавила замруководителя Крымстата.

Статистическое ведомство подсчитывает объем валового регионального продукта с полуторагодовой задержкой. Самой свежей информацией был ВРП за 2017 года – 359,1 млрд рублей, пишет издание.



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