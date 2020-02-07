Крымские сети водоснабжения изношены на 75%

08:00 05.03.2020   Крым

Степень изношенности сетей водоснабжения в оккупированном Крыму составляет 75%. 

Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов во время совещания с главами регионов ЮФО в режиме видеосвязи, пишет Крыминформ.

«Основным фактором, отрицательно влияющим на качество воды, подаваемой потребителям, остается изношенность систем централизованного водоснабжения регионов округа. В зависимости от региона ветхость коммунальных систем составляет 60-80%. Износ водопроводных сетей составляет: в Республике Адыгея 68%, в Республике Калмыкия – 69%, Республике Крым – 75%, в Краснодарском крае – 72%, Астраханская область – 83%, Волгоградская область – 77%, Ростовская область – 72%, в Севастополе – 57%», – сказал Устинов.

Он подчеркнул, что мероприятия по улучшению качества питьевой воды, модернизации и ремонту сетей не эффективны. «В Республике Крым при реализации государственной программы в сфере водоснабжения, предусматривающей строительство и модернизацию очистных сооружений, насосных станций, коллекторов и других объектов, допущены нарушения порядка и условий предоставления субсидий муниципальным образованиям, процедур закупок для государственных и муниципальных нужд», – подчеркнул Устинов.

Однако "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что обеспеченность качественной водой на полуострове составляет 77%. В наихудшем положении находятся города Евпатория, Саки и Красноперекопск, а также Красноперекопский и Первомайский районы.

«В рамках национальных проектов предусмотрено 3,6 млрд рублей. В общей сложности мероприятия, которые будут проводиться, позволят довести уровень обеспечения качественной водой до 86,2%, – сказал Аксенов. – На сегодняшний день идет проектирование станции водоочистки общей мощностью 15 тыс кубометров в сутки в Красноперекопске и станции на 45 тыс кубометров в сутки в Евпатории. Работы будут закончены к 2022 году».



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