Міністерство закордонних справ та Рада нацбезпеки і оборони України активно працюють над тим, щоб Іран надав доступ до "чорних скриньок" збитого літака МАУ.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на зустрічі з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли ми говоримо про те, що вони мають передати або вивчити зміст без затримок, ми маємо на увазі якийсь резонний період. На нашу думку, ми можемо говорити десь про місяць, коли дається право цій нації спробувати здобути інформацію, поділитися з групами розслідувань. На сьогоднішній момент вже пройшло більше місяця, ми вважаємо, що у нас є достатньо підстав говорити про те, що Іран не має достатніх технічних і людських та інших можливостей для того, щоб отримати необхідну для нас інформацію", - сказав Пристайко.

За його словами, МЗС спільно з РНБО працюють, аби Україна могла забрати "чорні скриньки".

"Саме тому Міністерство закордонних справ та Рада нацбезпеки і оборони України активно працюють над тим, що Україна має забрати ці "чорні скриньки", щоб допомогти з розслідуванням і встановити нарешті правду. Більше того, у нас не тільки є підстави, формально ці скриньки належать нам, тому що літак, який збили, був наш. Ця робота, я сподіваюся, буде найближчим часом завершена", - сказав він.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки".