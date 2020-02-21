В Ердогана повідомили, що операція Туреччини в Ідлібі націлена "на мирне врегулювання в Сирії"
|20:30 04.03.2020
|Турция
Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин провів в середу зустріч з постійним представником США при ООН Келлі Крафт і спецпредставником США по Сирії Джеймсом Джеффрі.
Про це повідомляє агентство Anadolu, пише УНН.
За його даними, представник Тайіпа Ердогана на зустрічі з емісарами США виступив з твердженням, що “операція (ЗС Туреччини „Весняний Щит“) націлена на мирне і політичне врегулювання в сирійському Ідлібі”.
Ситуація навколо провінції Ідліб різко загострилася 27 лютого, коли, за даними Міноборони РФ, бійці озброєної сирійської опозиції здійснили спробу масштабного наступу. Сирійські військові завдали по ним удар, в результаті якого, як стверджують в Анкарі, загинули 36 турецьких військовослужбовців. Після цього ЗС Туреччини нанесли удари по сирійським позиціям, уточнивши пізніше, що уражено понад 200 цілей.
27 лютого Анкара розпочала нову операцію в Сирії під назвою “Весняний щит”, в рамках якої завдає ударів по позиціях сирійської армії. Туреччина провела на території сусідньої країни вже три військові операції: “Щит Євфрату”, “Оливкова гілка” і “Джерело світу”. В результаті була створена буферна зона безпеки між прикордонними містами Аазаз і Джараблус, окупований Афрін, а також взята під контроль територія на схід від річки Євфрат.
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