Від ЄС вимагають евакуювати з грецьких островів дітей-біженців

20:15 04.03.2020   Греция

Гуманітарні організації застерігають від грубих порушень прав дитини та небезпек для життя і здоров'я, на які наражаються діти-біженці, котрі прибули з Туреччини на грецькі Егейські острови. Стихійні табори, створені для перебування біженців, часто не придатні, а часом небезпечні для дітей, котрі опинилися там без супроводу дорослих.

"Держави-члени Європейського союзу (ЄС) повинні в терміновому порядку переселити самотніх дітей із грецьких островів у безпечне місце на своїй території", - йдеться в заяві 64 правозахисних і гуманітарних організацій, опублікованій у середу, 4 березня, на сайті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW). До заяви приєднались організації "Лікарі без кордонів", Caritas, а також Oxfam і Terre des Hommes, повідомляє Deutsche Welle.

У заяві наголошується, що ці заходи необхідно вжити терміново через широкомасштабні порушення прав дітей та загрози їх здоров'ю та безпеці в місцях скупчення біженців на Егейських островах.

На сьогодні на грецьких островах налічується понад 1800 дітей-біженців, які залишися без супроводу дорослих. У них обмежений доступ до житла, води, їжі, медичих послуг та освіти. Велика кількість дітей вимушена спати просто неба, вони постійно стикаються з антисанітарними й небезпечними умовами для життя, йдеться в заяві правозахисників.

"Самотні діти на грецьких островах позбавлені найелементарніших життєвих потреб і живуть у нелюдських умовах", - заявила Єва Коссе з Human Rights Watch.

Психологи, що працюють із покинутими напризволяще дітьми мігрантів на грецькому острові Лесбос, повідомили ЗМІ, що дедалі більше дітей завдають собі фізичної шкоди і намагаються накласти на себе руки.

Як відомо, на тлі загострення в сирійському Ідлібі, де внаслідок авіаудару сирійських військ загинули 33 турецьких військових і ще 36 отримали поранення, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив відкритим кордон з європейськими країнами для мігрантів.

За різними оцінками, у Туреччині натепер перебувають близько 3,5 мільйона біженців та мігрантів, переважно з сусідніх Сирії та Іраку.



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