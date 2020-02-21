Путин демонстративно подпишет изменения в Конституцию 18 марта — в день аннексии Крыма Россией
|20:01 04.03.2020
|Крым
Пакет поправок в Конституцию РФ планируется передать на подпись Владимиру Путину 18 марта.
Об этом «Интерфаксу» заявил источник в рабочей группе, занимающейся разработкой поправок, информирует enovosty.com/news.
В этот день в России "празднуют день воссоединения" с Крымом.
Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным «референдумом», проведенным в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции.
Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это «воссоединением Крыма с Россией». Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала «зеленых человечков» своими военными и даже наградила особо отличившихся медалью.
«Эта дата 18 марта — имеет символическое значение», — сказал собеседник агентства Интерфакс.
Официально поправки вступят в силу, если будут одобрены на общероссийском голосовании 22 апреля.
Напомним, постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор сравнил позицию Вашингтона по вопросу аннексии Крыма Россией с непризнанием включения в состав СССР Эстонии, Литвы и Латвии в 1940 году. США никогда не признавали вхождения в состав СССР Эстонии, Латвии и Литвы, — сказал Джеймс Гилмор.
«Я напомню вам о заявлении госсекретаря Помпео по Крыму, в котором еще раз подтверждается, что Соединенные Штаты привержены тому, чтобы Крым был частью Украины. Мы поддерживаем границы Украины в пределах их международно признанных границ», — сказал постпред США при ОБСЕ.
«Все здесь знают, что ОБСЕ выросла из Заключительного акта Хельсинкских соглашений 1975 года. Это устанавливает ряд правил поведения в Европе, чтобы избежать войны и конфликта в Европе. Русские нарушили это своим вторжением в восточную Украину и захватом Крыма», — сказал он
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