Евгений Кабанов, «зампред совета министров республики» заявил, что до конца 2020 года оккупанты закончат долгострой – возведение трёх водозаборов в Нижнегорском и Джанскойском районах. Эти водозаборы должны решить проблемы водоснабжения восточного Крыма: Керчи и Феодосии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «зампреда» Кабанова, который курирует исполнение «федеральной целевой программы», передает Флот2017.

«До конца нынешнего года будет завершено строительство трех водозаборов: Новогригорьевского, Просторненского и Нежинского в Нижнегорском и Джанкойском районах. Это целый комплекс с пробуренными 36 скважинами, насосными станциями, резервуарами для подачи воды, что поможет снять вододефицит в восточном Крыму», — заявил Кабанов.

Напоминаем, что оккупанты ведут строительство этих подземных водозаборов с 2015 года. Уже с 2016 первые поставки воды начали поступать пользователям по временной схеме. Кабанов утверждает, что объёмы подачи составят 195 тыс. куб. м. в сутки для Феодосии и Керчи. Оккупанты уверены, что эти поставки воды закроют потребности восточного Крыма. Общая стоимость проекта — более 1 млрд рублей или 338 млн грн.

Оккупанты сообщают, что потребности Крыма в воде будут закрыты к 2025 году, когда будет проведена полная реконструкция водовода и построено Межгорное водохранилище.