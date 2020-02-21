Черноморский флот оккупантов вывел в морской полигон в Черном море на учения две подлодки. Подводники отрабатывают задачи боевой подготовки в подводном положении при погружении на различные глубины.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

«Подводники отрабатывают алгоритмы действий по управлению лодкой при штатном и аварийном всплытии в надводное положение, на ходу и из режима зависания на определённой глубине», — говорится в сообщении.

Личный состав, находясь в подводном положении, провел внутрикорабельные учения по совершенствованию морской выучки и борьбе за живучесть.

Учения прошли в рамках отработки элементов курсовой задачи.