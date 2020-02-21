Субмарины оккупантов проводят учения в подводном положении
|19:30 04.03.2020
|Крым
Черноморский флот оккупантов вывел в морской полигон в Черном море на учения две подлодки. Подводники отрабатывают задачи боевой подготовки в подводном положении при погружении на различные глубины.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
«Подводники отрабатывают алгоритмы действий по управлению лодкой при штатном и аварийном всплытии в надводное положение, на ходу и из режима зависания на определённой глубине», — говорится в сообщении.
Личный состав, находясь в подводном положении, провел внутрикорабельные учения по совершенствованию морской выучки и борьбе за живучесть.
Учения прошли в рамках отработки элементов курсовой задачи.
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