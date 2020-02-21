В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону (Российская Федерация) сегодня, 4 марта, началось заседание по второму бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

Из-за жалоб подсудимых на плохое самочувствие и высокую температуру в суд вызвали медиков, сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" на странице в Facebook, передает РБК-Україна.

Сообщается, что подсудимый Сервер Мустафаев ходатайствовал о переносе судебного заседания.

Он пожаловался на высокую температуру, сильную головную боль и головокружение. По словам Мустафаева, вечером у другого подсудимого Мемета Белялова была температура около 40 градусов. Суд объявил перерыв на 30 минут для вызова бригады скорой помощи, позже заседание продолжилось

"Подсудимых осмотрел фельдшер скорой помощи Гриценко И.А. Несмотря на подтверждение им вирусного заболевания в обвиняемых, что проявляется, в том числе, наличием температуры, болью в мышцах, недомоганием, показаний для оказания медицинской помощи и препятствий для проведения судебного заседания он не увидел. Ходатайства и заявления стороны защиты о допросе специалиста суд не удовлетворил", - говорится в сообщении.