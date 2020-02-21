Обвиняемым по "делу Хизб ут-Тахрир" в суд в России вызывали скорую

19:15 04.03.2020   Крым

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону (Российская Федерация) сегодня, 4 марта, началось заседание по второму бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

Из-за жалоб подсудимых на плохое самочувствие и высокую температуру в суд вызвали медиков, сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" на странице в Facebook, передает РБК-Україна.

Сообщается, что подсудимый Сервер Мустафаев ходатайствовал о переносе судебного заседания.

Он пожаловался на высокую температуру, сильную головную боль и головокружение. По словам Мустафаева, вечером у другого подсудимого Мемета Белялова была температура около 40 градусов. Суд объявил перерыв на 30 минут для вызова бригады скорой помощи, позже заседание продолжилось

"Подсудимых осмотрел фельдшер скорой помощи Гриценко И.А. Несмотря на подтверждение им вирусного заболевания в обвиняемых, что проявляется, в том числе, наличием температуры, болью в мышцах, недомоганием, показаний для оказания медицинской помощи и препятствий для проведения судебного заседания он не увидел. Ходатайства и заявления стороны защиты о допросе специалиста суд не удовлетворил", - говорится в сообщении.



Ще на цю тему:

10:15 04.03.2020
"Суд" у Криму відправив активіста на примусове лікування в психіатричну лікарню
08:01 04.03.2020
Судилище кримських татар: окупанти активно використовують "секретних свідків"
20:15 03.03.2020
Денісова заявила про порушення прав українського політв'язня в РФ
16:45 03.03.2020
Сімферопольського імама визнали «винним в місіонерської діяльності» / Фото
20:10 02.03.2020
Кримськотатарський активіст відбув умовний термін за коментар: «Крим – це Україна»
20:01 02.03.2020
Секретний свідок не пам'ятає про "терористичну діяльність" політв'язня Мустафаєва
16:01 02.03.2020
Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Арсен Абхаиров находится в спецблоке - супруга
13:15 02.03.2020
День рождения за решеткой: Марлен Асанов вынужден встречать свое 43-летие в застенках ФСБ
09:01 02.03.2020
Блогеру Мемедемінову відмовляють в апеляції, щоб тримати в умовах тортур — адвокат
15:45 28.02.2020
Окупанти лишили під арештом обвинуваченого в участі у кримськотатарському батальйоні "Аскер"
14:15 28.02.2020
В Україні запровадять молебень за полеглими в російсько-українській війні кримськими татарами
20:01 27.02.2020
Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Гафаров получил подтверждение инвалидности
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
Всі новини країни
Армения Армения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 04.03.2020
Від ЄС вимагають евакуювати з грецьких островів дітей-біженців
14:43 04.03.2020
Евросоюз выделит Греции €700 млн для преодоления миграционного кризиса
09:45 04.03.2020
Прем'єр Греції: Туреччина офіційний контрабандист мігрантів
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
18:41 04.03.2020
Берлін радиться з партнерами в ЄС, як посилити тиск на Росію
15:45 04.03.2020
﻿Росію можна і потрібно нищити зсередини. У Туреччині для цього є спільники всередині РФ
14:30 04.03.2020
У Путіна заявили про недовіру результатам міжнародного розслідування справи МН17
12:45 04.03.2020
Минобороны РФ обвинило Турцию в сращивании постов с укрепрайонами террористов в Идлибе
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 04.03.2020
Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
Всі новини країни
Турция Турция
20:30 04.03.2020
В Ердогана повідомили, що операція Туреччини в Ідлібі націлена "на мирне врегулювання в Сирії"
18:21 04.03.2020
Ердоган очікує припинення вогню в Ідлібі після зустрічі з Путіним
17:41 04.03.2020
Туреччина каже, що грецька поліція застрелила на кордоні мігранта, поранені ще п’ять
15:30 04.03.2020
Двох турецьких солдатів вбили у Сирії напередодні зустрічі Ердогана з Путіним
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 04.03.2020
Україна наполягає на передачі Іраном "чорних скриньок" із літака МАУ
20:01 04.03.2020
Путин демонстративно подпишет изменения в Конституцию 18 марта — в день аннексии Крыма Россией
19:45 04.03.2020
Оккупанты обещают обеспечить восточный Крым водой к концу текущего года
19:30 04.03.2020
Субмарины оккупантов проводят учения в подводном положении
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд