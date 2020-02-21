Фронтовые бомбардировщики оккупационного флота совместно с многоцелевыми истребителями провели учения по нанесению ракетно-бомбовых ударов по наземным и морским целям.

Об этом сообщает пресс-служба оккупационного флота, передает Флот2017.

В оккупированном Крыму проходят учения, в ходе которых авиация наносит бомбовые удары по разным типам целей, отрабатывает слетанность парами, звеньями, взаимодействие с корабельными группами. В учениях принимают участие:

— многоцелевые истребители Су-30СМ;

— фронтовые бомбардировщики Су-24М;

— разведчик Су-24 МР.

«Экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота проводят плановое учение по ведению боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям. Завершающим этапом летно-тактического учения станет нанесение ракетного и бомбового удара по десантному отряду кораблей условного противника», – сообщают оккупанты.

Всего в учениях задействовано 15 самолётов.