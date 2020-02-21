Авиация оккупантов бомбила Крым и отряд десантных кораблей
|19:01 04.03.2020
|Крым
Фронтовые бомбардировщики оккупационного флота совместно с многоцелевыми истребителями провели учения по нанесению ракетно-бомбовых ударов по наземным и морским целям.
Об этом сообщает пресс-служба оккупационного флота, передает Флот2017.
В оккупированном Крыму проходят учения, в ходе которых авиация наносит бомбовые удары по разным типам целей, отрабатывает слетанность парами, звеньями, взаимодействие с корабельными группами. В учениях принимают участие:
— многоцелевые истребители Су-30СМ;
— фронтовые бомбардировщики Су-24М;
— разведчик Су-24 МР.
«Экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота проводят плановое учение по ведению боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям. Завершающим этапом летно-тактического учения станет нанесение ракетного и бомбового удара по десантному отряду кораблей условного противника», – сообщают оккупанты.
Всего в учениях задействовано 15 самолётов.
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