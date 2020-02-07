Берлін радиться з партнерами в ЄС, як посилити тиск на Росію

18:41 04.03.2020   Россия

Німеччина з партнерами в ЄС обговорюють різні можливості посилення тиску на Росію у зв’язку з її роллю у сирійському конфлікті та загостренням ситуації з біженцями.

Про це говорили на брифінгу в Берліні 4 березня представники МЗС ФРН Райнер Бреуль і Міноборони Тільман фон Плюсков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми радимося з європейськими партнерами, як можна посилити тиск на Росію… Ми хотіли б, щоб Росія скоригувала свій курс", - сказав Бреуль.

За його словами, федеральний уряд радиться, як досягти трьох цілей: щоб зброя в Ідлібі замовкла, щоб був створений гуманітарний доступ з гарантуванням безпеки під егідою ООН, щоб розпочався політичний процес з метою завершити конфлікт.

Дипломат зазначив, що оскільки режим Асада за допомогою російської армії спричинив нинішню ситуацію з внутрішніми біженцями, то Росія зобов’язана разом з Туреччиною проговорити питання надання гуманітарної допомоги в регіоні.

Тільман фон Плюсков зазначив, що розглянути потрібно всі можливі заходи, які можуть бути застосовані до Росії.

Раніше міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що вважає за можливе застосування санкції проти Росії для припинення бойових дій в Сирії і тим самим зменшення кількості біженців з країни. "В українському конфлікті за допомогою санкцій було продемонстровано, що Росії не все дозволено, не все може сходити з рук. І з моєї точки зору, це могло би бути питанням, яке наразі стоїть відносно Сирії", - заявила вона.



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