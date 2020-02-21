Ердоган очікує припинення вогню в Ідлібі після зустрічі з Путіним

18:21 04.03.2020   Турция

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що переговори з президентом Росії Володимиром Путіним повинні привести до швидкого припинення вогню в сирійській провінції Ідліб.

Заява турецького президента прозвучала напередодні його візиту в Москву для переговорів щодо Сирії, повідомляє Радіо Свобода.

Сьогодні Ердоган під час виступу в парламенті заявив, що Туреччина вміє битися, але не прагне до війни. За словами турецького лідера, Анкара не залишить сирійців «на милість кривавого режиму Башара Асада і його пособників». Міністерство оборони Туреччини неодноразово підкреслювало, що військова операція в Ідлібі спрямована проти Дамаска, а не проти російських військових.

У свою чергу Міноборони Росії звинуватило Туреччину в невиконанні зобов’язань щодо створення в Ідлібі демілітаризованої зони. Представник міністерства Ігор Конашенков заявив, що турецькі спостережні пости в регіоні зрослися з укріпленими районами терористичних угруповань.

З кінця лютого на північному заході Сирії спостерігається загострення військового конфлікту. Анкара в ньому підтримує збройну сирійську опозицію, Москва – сили президента Башара Асада.

У 2018 році Путін і Ердоган уклали домовленості, за якими Туреччина і Росія стали гарантами перемир’я в Ідлібі. Однак війська Асада деякий час тому почали там наступ, відбивши у опозиції ряд територій. Під удар при цьому потрапили турецькі спостережні пункти. Анкара після цього ввела в Ідліб додаткові війська і почала наносити удари по сирійським урядовим військам. Це викликало небезпеку прямого зіткнення Росії і Туреччини.

Путін та Ердоган мають зустрітися 5 березня у Москві.



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