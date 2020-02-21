МЗС засудило візит делегації з Італії до окупованого Криму
|18:01 04.03.2020
|Крым
МЗС України рішуче засудило поїздку делегації муніципалітетів Сицилії до тимчасово окупованого Росією Криму.
Про це йдеться у відповіді речниці міністерства, який МЗС наддало "Європейська правда" у середу.
"Зазначена поїздка є відвертим порушенням законодавства України і норм міжнародного права та такою, що підриває суверенітет і територіальну цілісність України", - підкреслила речниця міністерства.
Відвідання Криму сицилійською делегацією спрямоване на догоду Росії-агресору у її протиправних діях та не відповідає політиці невизнання ЄС, співзасновником якого є Італія, наголосила вона.
Речниця нагадала, що у середу Комітет постійних представників ЄС погодив проєкт рішення про продовження індивідуальних санкцій проти осіб, причетних до порушення територіальної цілісності та суверенітету України, а це, за її словами, є підтвердженням політики невизнання Євросоюзом анексії півострова.
"Що стосується окремо позиції Італії, то під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Рима італійські лідери вкотре на найвищому рівні підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - прокоментувала речниця.
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