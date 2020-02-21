Туреччина каже, що грецька поліція застрелила на кордоні мігранта, поранені ще п’ять

17:41 04.03.2020   Турция

У Туреччині заявили, що грецькі силовики вбили мігранта і поранили ще п'ятьох в середу, коли мігранти намагалися перетнути кордон між двома країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьку газету Daily Sabah.

Два турецьких співробітника Служби безпеки і офіс місцевого губернатора в прикордонній провінції Едірне заявили, що мігрант помер у лікарні від поранення в груди після того, як грецька поліція і прикордонники відкрили вогонь бойовими патронами біля контрольно-пропускного пункту в Пазаркулі. За їхніми словами, ще п'ятеро отримали поранення голови і ніг.

На місце події прибули кілька турецьких машин швидкої допомоги.

Президент Туреччини напередодні попередив Європу, що "мільйони мігрантів та біженців" скоро вирушать до її кордонів.

З грудня майже мільйон сирійців втекли до сирійсько-турецького кордону на тлі важких боїв в регіоні Ідліб між повстанцями, підтримуваними Туреччиною, і сирійськими урядовими силами.

Минулого тижня турецька влада оголосила, що більше не перешкоджатиме потоку мігрантів, які бажають потрапити до Європи.

Рішення було прийнято після того, як більше 30 турецьких солдатів були вбиті силами режиму Башара Асада в Ідлібі на північному заході Сирії.



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