Российское Государственное унитарное предприятие «Крымские морские порты» (ГУП КМП) из-за тяжелого финансового положения, вызванного санкциями Евросоюза, вынуждено сократить более 500 человек.

Сотрудники уже получили уведомления об увольнении с 1 апреля, пишет «Российская газета», передают Порты Украины.

В так называемом "министерстве" транспорта оккупированного Крыма главной причиной массовых увольнений называют санкции Евросоюза и сокращение пассажирского и грузового транспорта после ввода в эксплуатацию Керченского моста. Именно из-за санкций перевалка грузов в портах полуострова резко сократилась, а иностранные суда перестали в них заходить. Доходы предприятия значительно снизились и не позволяют покрыть текущие затраты. Анализ показал, что выйти из кризиса КМП может только за счет сокращения штата. Оно затронет Керченскую паромную переправу, Керченский торговый, а также Керченский рыбный и Феодосийский торговый порты.

Как сказал "директор" по правовым и имущественным вопросам КМП Денис Дворниченко, нынешнее сокращение - не первое в новейшей истории. И если два года назад на КМП работали около 2700 сотрудников, то сейчас осталось 2000, а скоро будет порядка 1500. «Мы оптимизируем организационную структуру, что позволит более мягко подходить к вопросам управления предприятием. Предположительно сокращение коснется порядка 400 человек в Керчи и около 120 в Феодосийском торговом порту», - рассказал Дворниченко.

В «министерстве транспорта Крыма» утверждают, что почти всех специалистов трудоустроят в смежных сферах: на Керченском металлургическом комбинате (КМЗ) и судостроительном заводе «Залив». Также рассматривается вариант трудоустройства на других предприятиях: в морском торговом порту Усть-Луга, «ТЭС-Терминал-1», КЖД и в компании «Транспортная безопасность Крыма».

Но в открытом обращении сотрудники Керченского рыбного порта настаивают: в штате филиала есть работники, расторжение договора с которыми по Трудовому кодексу незаконно: беременные, одинокие матери, находящиеся в декретном отпуске женщины и члены избирательных комиссий с правом решающего голоса. Всем этим людям в нарушение норм законодательства в момент выдачи уведомлений о сокращении комиссия ГУПа, занимающаяся оптимизацией, не предоставила список имеющихся вакансий. Этими фактами уже заинтересовалась Керченская транспортная прокуратура.

Как говорит Денис Дворниченко, после оптимизации штатной численности руководство предприятия ставит цель добиться безубыточной работы уже в 2021 году. Пока же бюджет аннексированного Крыма ежегодно дотирует КМП на сотни миллионов рублей. В частности, в 2019 году сумма дотаций достигала 500 млн рублей (около $7,55 млн).

Россия аннексировала Крым 18 марта 2014 года. Украина и большинство стран мира это решение не признают. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой референдум в Крыму и Севастополе и дальнейшее их присоединение к России признаются нелегитимными. В документе содержится призыв ко всем государствам воздерживаться от действий, которые могут быть интерпретированы как признание Крыма российским.

После российской оккупации Крыма Министерство инфраструктуры Украины издало приказ «О закрытии морских портов» (от 16 июня 2014 года), которым запретило судозаходы в морские порты Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта и Евпатория. Было заявлено, что судовладельцы и капитаны судов, которые нарушают этот запрет, столкнутся с серьезными санкциями, в числе которых — денежный штраф и тюремное заключение.

Информация о закрытии портов была опубликована в «Извещениях мореплавателям», а Посольство Украины в Великобритании известило о закрытии портов Международную морскую организацию (IMO), членами которой являются 170 государств. Тем не менее, как показывает опыт последних лет, суда некоторых судовладельцев продолжают заходить в крымские порты, несмотря на их закрытие.

В мае 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о включении морских портов Крыма и Государственного унитарного предприятия «Крымские морские порты» в обновленный санкционный список Украины.