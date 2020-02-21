В оккупированном Крыму пересмотрят меру пресечения подросткам, готовившим теракты
|17:01 04.03.2020
|Крым
5 марта – Верховный "суд" оккупированного Крыма рассмотрит апелляции адвокатов подростков, арестованных "за подготовку терактов" в Керчи.
Как уже сообщал «Новый День», в конце февраля в оккупированном Крыму задержали подростков 15 и 16 лет: парни собрали взрывные устройства по инструкциям из Интернета, испытали их на домашних животных и собирались привести в действие в двух образовательных учреждениях. Суд отправил обоих под стражу на 2 месяца.
Защита просит смягчить меру пресечения.
Напомним, один из задержанных попал в поле зрения ФСБ еще осенью 2018 года – он разместил в соцсетях одобрительные комментарии о Владиславе Рослякове, устроившем бойню в Керченском политехническом колледже.
При этом в учреждения, где учились подростки – один в керченской школе №15, другой – в Керченском морском техническом колледже – особ серьезных претензий к их поведению до ареста не высказали.
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