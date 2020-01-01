Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса

16:41 04.03.2020   Азербайджан

Морские порты Актау и Курык с 5 марта 2020 года в целях предотвращения распространения коронавируса временно приостановят обслуживание морских судов, прибывающих из Азербайджана и Ирана и осуществляющих перевозку людей и автотранспортных средств с водителями.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передают Порты Украины.

Также уточняется, что для экипажей иностранных грузовых судов вводится ограничение на выход с судов в указанных портах. Кроме того, санитарно-эпидемиологическими службами будет ужесточен контроль за членами экипажей казахстанских судов, осуществляющих международные перевозки, при их смене в портах.

«Информация о принимаемых мерах будет доведена до сведения морских администраций прикаспийских государств», — уточнили в министерстве.



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