Катастрофа літака МАУ: Зеленський обговорив розслідування з главою МЗС Канади

16:21 04.03.2020   Украина

Президент Володимир Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем питання розслідування катастрофи українського літака в Ірані та виплати компенсацій родинам загиблих у ній.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

Зокрема, за даними ОП, Зеленський і Шампань “детально обговорили” розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані, зокрема, питання компенсації родичам загиблих, повне розслідування трагедії, дослідження «чорних скриньок».

«Україна повністю відкрита в цьому питанні. І за потреби готова співпрацювати з міжнародними партнерами задля найповнішого отримання інформації з «чорних скриньок», – сказав Президент.

Зазначається, що на зустрічі також обговорили перебіг реформ в Україні й глава МЗС Канади висловив задоволення їхньою високою швидкістю.

Окремо сторони зупинилися на інвестиціях.

«З економічної точки зору інфраструктура – наш пріоритет. Нам потрібно «зшити» країну, тому ми запрошуємо канадських інвесторів. Ми спрощуватимемо систему інвестування, комунікацій, захищатимемо права, щоб створювати в Україні якісну інфраструктуру та робочі місця», – зазначив Зеленський.

Президент також детально розповів про концесійні проєкти, велику приватизацію, а також зосередився на реформуванні правової системи.

Крім того, Зеленський поінформував канадську делегацію про ситуацію на Донбасі.

Водночас глава держави подякував Канаді й особисто прем’єр-міністру Джастіну Трюдо за підтримку, яку офіційна Оттава надає Україні.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань 4-6 березня перебуватиме з робочим візитом в Україні та проведе у середу спільну пресконференцію з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.

8 січня після зльоту з аеропорту столиці Ірану ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака, заперечуючи можливість того, що лайнер був збитий.

11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягає на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.



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