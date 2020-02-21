У осужденного по «делу украинских диверсантов» Владимира Дудки в больнице Ставропольского края диагностировали чесотку и язву двенадцатиперстной кишки.

Об этом сообщил его сын Илья Каверников на своей странице в Фейсбук, передает Крымская правозащитная группа.

"Позвонил отец. Вчера его поместили в медблок. Перед этим вывозили из колонии в больницу на обследование. После пяти месяцев нестерпимого зуда от сыпи и постоянных болей в желудке отца, наконец, осмотрели дерматолог и гастроэнтеролог. Диагнозы - чесотка и язва двенадцатиперстной кишки", - написал Илья.

Каверников отметил, что Владимир Дудка уже пять месяцев страдает от сильного зуда и сыпи, но ему не проводили медицинское обследование и не оказывали необходимую медпомощь.

Как сообщалось, что во время этапирования Дудки в колонию, в декабре прошлого года, российский омбудсмен Татьяна Москалькова в официальном ответе украинскому омбудсмену сообщила, что «состояние здоровья Дудки В.М. оценивается как удовлетворительное».

Напомним, осужденный к 14 годам колонии севастополец Владимир Дудка отбывает незаконное наказание в колонии №11 Ставропольского края.