У осужденного по «делу украинских диверсантов», в больнице диагностировали чесотку и язву двенадцатиперстной кишки
|16:01 04.03.2020
|Крым
У осужденного по «делу украинских диверсантов» Владимира Дудки в больнице Ставропольского края диагностировали чесотку и язву двенадцатиперстной кишки.
Об этом сообщил его сын Илья Каверников на своей странице в Фейсбук, передает Крымская правозащитная группа.
"Позвонил отец. Вчера его поместили в медблок. Перед этим вывозили из колонии в больницу на обследование. После пяти месяцев нестерпимого зуда от сыпи и постоянных болей в желудке отца, наконец, осмотрели дерматолог и гастроэнтеролог. Диагнозы - чесотка и язва двенадцатиперстной кишки", - написал Илья.
Каверников отметил, что Владимир Дудка уже пять месяцев страдает от сильного зуда и сыпи, но ему не проводили медицинское обследование и не оказывали необходимую медпомощь.
Как сообщалось, что во время этапирования Дудки в колонию, в декабре прошлого года, российский омбудсмен Татьяна Москалькова в официальном ответе украинскому омбудсмену сообщила, что «состояние здоровья Дудки В.М. оценивается как удовлетворительное».
Напомним, осужденный к 14 годам колонии севастополец Владимир Дудка отбывает незаконное наказание в колонии №11 Ставропольского края.
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