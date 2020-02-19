Росію можна і потрібно нищити зсередини. У Туреччини є спільники всередині РФ. У Татарстані. І не тільки. Ідель-Урал. І не тільки.



Якщо Ердоган на це відважиться, то Росія закапсулюється на внутрішні проблеми. Їй стане не до Асада і Сирії, про це пише МИХАЙЛО ГОНЧАР Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", повідомляє Гордон.

Ну а якщо гору візьмуть квоти на експорт помідорів до Росії, то гаплик Ердогану настане, може, й не швидко, але певно.



Тоді Росія розіграє сценарій нищення Туреччини зсередини. СРСР фінансував Робітничу партію Курдистану. Товариша Брутенця, товариша Алієва більше немає на цьому світі, а РПК є...

