Двох турецьких солдатів вбили у Сирії напередодні зустрічі Ердогана з Путіним
|15:30 04.03.2020
|Турция
Двоє турецьких солдатів загинули та шестеро отримали поранення внаслідок нападу сил сирійського режиму в провінції Ідліб.
Як передає "Європейська правда", про це пише Yeni Safak з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.
Відразу після того, як сили режиму відкрили вогонь, турецькі сили помстилися і продовжували завдавати ударів по цілях режиму Башара Асада, йдеться в повідомленні міністерства.
Агентство Bloomberg напередодні зазначало, що атаки сил Асада в Ідлібі за минулий місяць забрали життя 55 турецьких солдатів.
Ескалація бойових дій у сирійській провінції Ідліб, де Росія підтримує наступ армії президента Башара Асада, а Туреччина підтримує повстанців, загрожує прямим протистоянням двох великих іноземних держав.
Президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Владімір Путін мають зустрітися у Москві 5 березня для переговорів щодо Сирії.
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