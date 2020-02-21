Курортный сезон в оккупированном Севастополе пройдет под надзором «туристической полиции»
|15:15 04.03.2020
|Крым
Оккупационный режим Севастополя рассматривает возможность формирования так называемого органа контроля туристических объектов — «туристическую полицию».
Данную инициативу обсуждали «власти» на заседании координационного совета по развитию туризма и туристской деятельности в Севастополе, передает Флот2017.
По информации так называемого вице-спикера «заксобрания» Севастополя Татьяны Лобач, наряду с формированием «туристической полиции», «власти» намерены разработать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность средств размещения, провести паспортизацию природно-спортивных объектов. Одним словом, оккупационные власти начали подготовку к курортному сезону.
Отметим, что подобное «туристическое» полицейское подразделение работает в Ялте.
Ранее мы сообщали, что в «республике» прогнозируют провал курортного сезона — 2020 в связи с новыми поправками в законодательство. Поправки к «федеральному закону» «Об основах туристкой деятельности» исключают объекты жилого фонда, т.е. домовладения, из понятия «средство размещения». Таким образом владельцы частных объектов размещения и малых отелей Крыма становятся вне закона.
А поскольку не менее 50% номерного фонда «республики» дают именно мини-отели и частные объекты размещения убытки курортного сезона — 2020 неизбежны.
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