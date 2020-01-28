Президент ПАРЄ: Ми шукаємо можливість для візиту комісарки з прав людини до Криму

15:01 04.03.2020   Крым

Керівництво Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) працює над тим, щоб комісарка з прав людини Ради Європи Дуня Міятович змогла відвідати анексований Росією Крим.

Про це у вівторок, 3 березня, під час брифінгу у Брюсселі, відповідаючи на запитання DW, повідомив президент ПАРЄ бельгієць Рік Дамс ("Альянс лібералів і демократів за Європу"), який був обраний на цю посаду у січні цього року, повідомляє Deutsche Welle.

Дамс не озвучив жодних термінів чи умов ймовірного візиту Міятович до Криму. За його словами, рішення стосовно такого візиту ще не знайдено, хоча "ми намагаємося розглядати його під різними кутами зору".

Право відвідати Крим

"Я сподіваюся, що ми знайдемо modus vivendi (у пер. з лат. - "спосіб існування". - Ред.) з цього приводу. Але зробити це буде дуже нелегко через всім відомі причини", - зауважив Дамс. Він пояснив, що як президент ПАРЄ намагається долучити до пошуків прийнятного рішення дипломатів, повідомивши, що "зустрічався і з російською, і з українською делегаціями" в асамблеї. 

"Я вважаю, що це буде більш ніж нормально, коли комісар з прав людини матиме можливість відвідати географічну точку на карті в межах кордонів 47 країн-членів РЄ для того, щоб хоча б розібратися, що відбувається там з правами людини", - заявив Рік Дамс.  При цьому він наголосив, що "Крим – не єдина точка на території країн-членів РЄ, яка потребує уваги і куди фізично важко потрапити".

Востаннє комісар РЄ з прав людини Нільс Муйжнієкс відвідував анексований Криму у вересні 2014 року. У своєму звіті за результатами візиту він, зокрема, констатував, що окупаційна влада півострова чинить тиск на кримських татар, ЗМІ та правозахисників. Він також висловив побоювання, що Крим перетвориться "на велику сіру зону в центрі Європи, де не діє механізм захисту прав людини".

 



Ще на цю тему:

11:15 05.02.2020
ПАРЄ визнала Росію стороною мінських домовленостей - Ясько
16:41 03.02.2020
У Держдумі РФ вважають, що "визнання" анексії Криму розпочнеться з ПАРЄ
16:21 03.02.2020
Росії шкода, що "люди Зеленського" в ПАРЄ працюють як попередники
20:15 31.01.2020
Група друзів України у ПАРЄ заявила про незгоду із поверненням Росії без санкцій
14:00 31.01.2020
Глава ПАРЄ хоче зібрати делегатів України, країн Балтії, Грузії та Росії за одним столом
10:10 30.01.2020
Ясько про голосування у ПАРЄ: їх вибір - тримати Росію на короткому повідку
09:20 30.01.2020
В Росії поставили для ПАРЄ ультиматум щодо санкцій
08:30 30.01.2020
ПАРЄ ухвалила новий санкційний механізм - Україна була проти
08:05 30.01.2020
Україна продовжить працювати у ПАРЄ, попри поразку
12:41 28.01.2020
У ПАРЄ голову російської делегації не обрали віцепрезидентом
12:21 28.01.2020
Українська делегація у ПАРЄ обговорила з Німеччиною і Францією російську агресію
19:15 27.01.2020
Ясько розповіла про досягнення групи "Балтік+" під час сесії в ПАРЄ
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
Всі новини країни
Армения Армения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
14:43 04.03.2020
Евросоюз выделит Греции €700 млн для преодоления миграционного кризиса
09:45 04.03.2020
Прем'єр Греції: Туреччина офіційний контрабандист мігрантів
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
16:15 03.03.2020
Берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами / Відео
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
15:45 04.03.2020
﻿Росію можна і потрібно нищити зсередини. У Туреччині для цього є спільники всередині РФ
14:30 04.03.2020
У Путіна заявили про недовіру результатам міжнародного розслідування справи МН17
12:45 04.03.2020
Минобороны РФ обвинило Турцию в сращивании постов с укрепрайонами террористов в Идлибе
10:30 04.03.2020
Жертвами атак авіації РФ в Ідлібі стали 12 мирних жителів
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 04.03.2020
Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
Всі новини країни
Турция Турция
18:21 04.03.2020
Ердоган очікує припинення вогню в Ідлібі після зустрічі з Путіним
17:41 04.03.2020
Туреччина каже, що грецька поліція застрелила на кордоні мігранта, поранені ще п’ять
15:30 04.03.2020
Двох турецьких солдатів вбили у Сирії напередодні зустрічі Ердогана з Путіним
13:45 04.03.2020
Ердоган запросив у Трампа військову підтримку через загострення в Ідлібі
Всі новини країни
Украина Украина
18:01 04.03.2020
МЗС засудило візит делегації з Італії до окупованого Криму
17:21 04.03.2020
Россияне уволят более 500 сотрудников портов в аннексированном Крыму
17:01 04.03.2020
В оккупированном Крыму пересмотрят меру пресечения подросткам, готовившим теракты
16:21 04.03.2020
Катастрофа літака МАУ: Зеленський обговорив розслідування з главою МЗС Канади
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд