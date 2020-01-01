Европейский союз намерен оказать помощь Греции для преодоления миграционного кризиса, спровоцированного решением Турции открыть границы для мигрантов.

Об этом 3 марта по итогам поездки в Грецию сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Еврокомиссии, передает Гордон.



"Мы можем предоставить Греции финансовую помощь в размере €700 млн. Из них €350 млн будут доступны сразу. Еще €350 млн можно запросить в рамках внесения поправок в бюджет”, – отметила она.



Кроме того, агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) по просьбе Греции готовится к развертыванию групп быстрого реагирования на греческой границе. Frontex готов направить в Грецию 100 человек, одно морское патрульное судно и шесть катеров, два вертолета и один самолет.



“Ситуация на границе – это не только вопрос Греции. Это ответственность всей Европы. И мы справимся с этим вместе”, – подчеркнула фон дер Ляйен.



Миграционный кризис на границе Греции начался в конце февраля из-за решения Турции открыть границу для беженцев на фоне активизации боевых действий в Сирии. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что по состоянию на утро 4 марта через сухопутную границу с Грецией перешло 135 844 мигрантов.

Власти Греции называют данные турецких властей о количестве беженцев дезинформацией

