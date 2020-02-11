У Кремлі заявили, що спочатку не довіряли результатам проведеного без російської участі розслідування по справі збиття літака рейсу МН17.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ, повідомляє РБК-Україна.

Пєсков зазначив, що в Кремлі будуть аналізувати рішення суду по МН17.

"Ми завжди ставили під сумнів об'єктивність роботи слідчої групи, оскільки ми були позбавлені можливості брати участь в ній", - сказав Пєсков.

Раніше журналіст та автор документального фільму про авіакатастрофу Макс Ван дер Верффом оприлюднив дані нідерландської розвідки про те, що літак нібито не міг збити російський "Бук". У Кремлі вважають розслідування голландського журналіста про катастрофу рейсу МН17 "свідченням правоти Росії".