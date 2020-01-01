Експосадовця Держслужби з надзвичайних ситуацій Володимира Боделана, якого слідство вважає причетним до масової загибелі людей 2 травня 2014 року в Одесі, зняли з міжнародного розшуку Інтерпол.

Про це Радіо Свобода повідомив його адвокат Володимир Мацко.

«Близько року в нас зайняла процедура зняття. Ми обґрунтували і довели, що, по-перше, дії Володимира Боделана неправильно кваліфікували, по-друге, не вручили йому підозру, і по-третє, що його переслідування є політичним», – повідомив Мацко.

Він також уточнив, що розслідування призупинили саме через розшук. Наступний крок, за його словами, зняття з українського розшуку.

Колишнього керівника регіонального відділу ДСНС Володимира Боделана затримали в липні 2017 року, але майже одразу суд звільнив його з-під варти. Активісти неодноразовово наголошували, що саме через неоперативні дії працівників ДСНС на пожежі 2 травня загинуло багато людей. Перша машина рятувальників, за свідченнями очевидців, прибула на місце пожежі через 40 хвилин, хоча відстань до найближчої станції ДСНС – близько кілометра.

У травні 2015 року Боделан вже заявляв Радіо Свобода, що не вважає себе винним в тому, що сталося. Його відсторонили майже одразу після пожежі, пізніше він намагався відновитися на посаді, але потім взагалі поїхав з України. У жовні 2018 року адвокат Володимир Мацко звертався до правоохоронців, заявивши, що колишній рятувальник готовий давати свідчення, та розкрив його місце перебування – в Росії.

2 травня 2014 року через протистояння між проукраїнськими та проросійськими активістами загинули 48 людей – шість із них у центрі Одеси від вогнепальних поранень, а 42 – через пожежу в Будинку профспілок на Куликовому полі.