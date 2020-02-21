Стокгольмський арбітраж заборонив примусовий продаж української "дочки" російського банку
|14:01 04.03.2020
|Крым
Стокгольмський арбітраж підтвердив рішення про заборону будь-яких дій, спрямованих на примусовий продаж акцій українського "Промінвестбанку", дочірньої організації російської держкорпорації ВЕБ.
Про це 3 березня повідомило агентство РБК, посилаючись на заяву ВЕБ, що надійшла в редакцію.
Як зазначає "Інтерфакс-Україна", рішення про заборону продажу акцій на вимогу російської сторони раніше ухвалив надзвичайний арбітр. Україна вирішила оскаржити це рішення перед повним складом суду, до якого входив і призначений Україною арбітр.
2 березня повний склад підтвердив рішення Стокгольмського арбітражу надзвичайного арбітра.
Акції "Промінвестбанку" продають для виплати компенсації українському бізнесменові Ігорю Коломойському за рішенням Третейського суду в Гаазі, ухваленим у травні 2018 року. Коломойський оскаржував втрату активів в окупованому Росією Криму.
12 вересня 2018-го Апеляційний суд Києва арештував акції "Промінвестбанку", "Сбербанку" і "ВТБ Банку" для виконання рішення Третейського суду.
ВЕБ оскаржує рішення про відшкодування збитків в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма.
Наприкінці липня 2019 року ВЕБ повідомляв, що Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про припинення примусового продажу "Промінвестбанку". Аукціон із продажу 99,77% акцій "Промінвестбанку" мав відбутися в серпні того самого року, однак заявок на участь у конкурсі не надійшло.
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