Ердоган запросив у Трампа військову підтримку через загострення в Ідлібі
|13:45 04.03.2020
|Турция
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган через загострення в сирійському Ідлібі попросив у президента США Дональда Трампа військову підтримку.
Про це він заявив після зустрічі з правлячою партією, передають турецькі ЗМІ, повідомляє РБК-Україна.
За словами Ердогана, Анкара офіційно відреагувала на заяву спецпредставника США по Сирії Джеймса Джеффрі про готовність забезпечити турецьку армію боєприпасами.
"Ми направили запити Трампу, ми хочемо поставок боєприпасів", - заявив турецький президент.
Він також додав, що розраховує на припинення вогню в Ідлібі за результатами завтрашнього саміту в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.
Нагадаємо, напередодні в результаті атаки сирійських урядових сил в Ідлібі турецька армія зазнала чергових втрат. Повідомлялося про не менш одного загиблого солдата і дев'ять поранених.
До цього турецька сторона в рамках оголошеної операції "Весняний щит" збила винищувач типу L-39 урядових військ Башара Асада.
Загострення в Ідлібі триває з минулого тижня, коли під авіаційний удар потрапила колона армії Туреччини, в результаті чого загинули десятки військових.
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