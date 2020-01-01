Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган через загострення в сирійському Ідлібі попросив у президента США Дональда Трампа військову підтримку.

Про це він заявив після зустрічі з правлячою партією, передають турецькі ЗМІ, повідомляє РБК-Україна.

За словами Ердогана, Анкара офіційно відреагувала на заяву спецпредставника США по Сирії Джеймса Джеффрі про готовність забезпечити турецьку армію боєприпасами.

"Ми направили запити Трампу, ми хочемо поставок боєприпасів", - заявив турецький президент.

Він також додав, що розраховує на припинення вогню в Ідлібі за результатами завтрашнього саміту в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, напередодні в результаті атаки сирійських урядових сил в Ідлібі турецька армія зазнала чергових втрат. Повідомлялося про не менш одного загиблого солдата і дев'ять поранених.

До цього турецька сторона в рамках оголошеної операції "Весняний щит" збила винищувач типу L-39 урядових військ Башара Асада.

Загострення в Ідлібі триває з минулого тижня, коли під авіаційний удар потрапила колона армії Туреччини, в результаті чого загинули десятки військових.