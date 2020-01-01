Ердоган запросив у Трампа військову підтримку через загострення в Ідлібі

13:45 04.03.2020   Турция

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган через загострення в сирійському Ідлібі попросив у президента США Дональда Трампа військову підтримку.

Про це він заявив після зустрічі з правлячою партією, передають турецькі ЗМІ, повідомляє РБК-Україна.

За словами Ердогана, Анкара офіційно відреагувала на заяву спецпредставника США по Сирії Джеймса Джеффрі про готовність забезпечити турецьку армію боєприпасами.

"Ми направили запити Трампу, ми хочемо поставок боєприпасів", - заявив турецький президент.

Він також додав, що розраховує на припинення вогню в Ідлібі за результатами завтрашнього саміту в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, напередодні в результаті атаки сирійських урядових сил в Ідлібі турецька армія зазнала чергових втрат. Повідомлялося про не менш одного загиблого солдата і дев'ять поранених.

До цього турецька сторона в рамках оголошеної операції "Весняний щит" збила винищувач типу L-39 урядових військ Башара Асада.

Загострення в Ідлібі триває з минулого тижня, коли під авіаційний удар потрапила колона армії Туреччини, в результаті чого загинули десятки військових.



Ще на цю тему:

08:40 26.02.2020
Пентагон: Турция и США должны сотрудничать против России
09:20 26.12.2019
Пентагон заключил контракты с турецкими компаниями на проведение строительных на работ на базе Инджирлик
16:21 20.12.2019
Ердоган погрожує США заходами у відповідь у разі введення санкцій проти "Турецького потоку"
08:45 16.12.2019
У Пентагоні прокоментували слова Ердогана про закриття для США турецьких баз
21:00 13.12.2019
Туреччина викликала посла США через визнання Сенатом геноциду вірмен
14:00 13.12.2019
Сенат США одноголосно визнав геноцид вірмен, розізливши Туреччину
08:45 12.12.2019
Комітет Сенату США схвалив санкції проти Туреччини
09:45 03.12.2019
У Сенаті США закликали адміністрацію Трампа ввести санкції проти Туреччини
12:45 14.11.2019
Туреччина і США можуть спільно викорінити загрозу ІД в Сирії
10:45 14.11.2019
Ердоган повернув Трампу листи та вимагав видачі Гюлена
18:30 13.11.2019
ЗМІ: Трамп запропонував Ердогану обхід санкцій за купівлю С-400 у РФ
11:15 13.11.2019
Президенти Туреччини та США проведуть переговори в Білому домі
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
Всі новини країни
Армения Армения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
14:43 04.03.2020
Евросоюз выделит Греции €700 млн для преодоления миграционного кризиса
09:45 04.03.2020
Прем'єр Греції: Туреччина офіційний контрабандист мігрантів
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
16:15 03.03.2020
Берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами / Відео
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
15:45 04.03.2020
﻿Росію можна і потрібно нищити зсередини. У Туреччині для цього є спільники всередині РФ
14:30 04.03.2020
У Путіна заявили про недовіру результатам міжнародного розслідування справи МН17
12:45 04.03.2020
Минобороны РФ обвинило Турцию в сращивании постов с укрепрайонами террористов в Идлибе
10:30 04.03.2020
Жертвами атак авіації РФ в Ідлібі стали 12 мирних жителів
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 04.03.2020
Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
Всі новини країни
Турция Турция
18:21 04.03.2020
Ердоган очікує припинення вогню в Ідлібі після зустрічі з Путіним
17:41 04.03.2020
Туреччина каже, що грецька поліція застрелила на кордоні мігранта, поранені ще п’ять
15:30 04.03.2020
Двох турецьких солдатів вбили у Сирії напередодні зустрічі Ердогана з Путіним
13:45 04.03.2020
Ердоган запросив у Трампа військову підтримку через загострення в Ідлібі
Всі новини країни
Украина Украина
18:01 04.03.2020
МЗС засудило візит делегації з Італії до окупованого Криму
17:21 04.03.2020
Россияне уволят более 500 сотрудников портов в аннексированном Крыму
17:01 04.03.2020
В оккупированном Крыму пересмотрят меру пресечения подросткам, готовившим теракты
16:21 04.03.2020
Катастрофа літака МАУ: Зеленський обговорив розслідування з главою МЗС Канади
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд