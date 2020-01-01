На полігоні «Олешківські піски», що на Херсонщині, відбулись заняття з військовозобов’язаними підрозділів територіальної оборони. Вперше навчання відбулися в новому форматі. Тут вирішили запровадити естонську модель підготовки підрозділів територіальної оборони.

Головним нововведенням стало те, що заняття відбувалися у розширеному складі учасників, повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

До навчань були залучені не лише військовослужбовці резерву, але й представники Державної служби надзвичайних ситуацій, рятувальники, пожежники і правоохоронці. Крім того, серед учасників було чимало молоді віком від 16 до 18 років – студенти середніх та вищих навчальних закладів міста Херсона та області.

Під час занять резервісти опановували тактичну медицину, стріляли зі стрілецької зброї, метали гранати, навчалися правилам поводження з вибухонебезпечними предметами тощо. Для більш якісного виконання завдань полігон був поділений на дев’ять зон військового та цивільного захисту. Це дозволило проводити заняття більш ефективним методом так званого тренування по колу.

– Впровадження естонської моделі формування і підготовки підрозділів тероборони не тільки значно посилить формування резерву та зробить їх більш боєздатними, а й дасть можливість залучити до заходів оборони Батьківщини нашу патріотичну молодь, навчить її азам військової справи, – підкреслив присутній на заняттях голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.