ЄС продовжить на пів року санкції проти Росії через порушення територіальної цілісності України

13:15 04.03.2020   Украина

Європейський союз ухвалив рішення про продовження на шість місяців санкцій щодо росіян, юридичних осіб і підтримуваних Кремлем сепаратистів через порушення територіальної цілісності України.

Про це повідомив у твіттері кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Юзвяк.

«Посли Євросоюзу продовжили візову заборону і заморожування активів щодо 175 росіян та сепаратистів + 44 суб’єктів господарювання на 6 місяців за порушення територіальної цілісності України. Рішення має бути затверджене міністрами 12 березня», – написав Юзвяк.

Європейський союз 19 грудня 2019 року офіційно оголосив про продовження санкцій проти Росії на наступні пів року. Перед тим, 13 грудня, глави держав і урядів країн Євросоюзу продовжили дію економічних санкцій проти Російської Федерації теж на пів року.

Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Втім, у Брюсселі є політичні сили і лідери, які лобіюють зняття обмежень з Кремля через його агресію проти України.



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