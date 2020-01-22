ЄС продовжить на пів року санкції проти Росії через порушення територіальної цілісності України
|13:15 04.03.2020
|Украина
Європейський союз ухвалив рішення про продовження на шість місяців санкцій щодо росіян, юридичних осіб і підтримуваних Кремлем сепаратистів через порушення територіальної цілісності України.
Про це повідомив у твіттері кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Юзвяк.
«Посли Євросоюзу продовжили візову заборону і заморожування активів щодо 175 росіян та сепаратистів + 44 суб’єктів господарювання на 6 місяців за порушення територіальної цілісності України. Рішення має бути затверджене міністрами 12 березня», – написав Юзвяк.
Європейський союз 19 грудня 2019 року офіційно оголосив про продовження санкцій проти Росії на наступні пів року. Перед тим, 13 грудня, глави держав і урядів країн Євросоюзу продовжили дію економічних санкцій проти Російської Федерації теж на пів року.
Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Втім, у Брюсселі є політичні сили і лідери, які лобіюють зняття обмежень з Кремля через його агресію проти України.
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