Минск отказывается от транспортного сообщения с оккупированным Крымом
|13:01 04.03.2020
|Крым
Белорусская железная дорога и авиакомпания «Белавиа» отказались возобновить транспортное сообщение с оккупированным полуостровом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Белорусской общины Крыма Роман Чегринец, передает ForPost.
Чегринец обратился к президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко с предложением транспортное сообщение между "республиками", а также открыть в оккупированном Крыму консульство.
МИД Белоруссии на просьбу пока не отреагировал. А вот по транспортной дилемме уже последовал отрицательный ответ.
Чегринец отмечает, что отказала белорусская сторона весьма корректно, сославшись на существование альтернативных вариантов проезда, а также на отсутствие спроса на авиабилеты в оккупированный Крым.
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