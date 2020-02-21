Белорусская железная дорога и авиакомпания «Белавиа» отказались возобновить транспортное сообщение с оккупированным полуостровом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Белорусской общины Крыма Роман Чегринец, передает ForPost.

Чегринец обратился к президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко с предложением транспортное сообщение между "республиками", а также открыть в оккупированном Крыму консульство.

МИД Белоруссии на просьбу пока не отреагировал. А вот по транспортной дилемме уже последовал отрицательный ответ.

Чегринец отмечает, что отказала белорусская сторона весьма корректно, сославшись на существование альтернативных вариантов проезда, а также на отсутствие спроса на авиабилеты в оккупированный Крым.