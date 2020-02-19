Минобороны РФ обвинило Турцию в сращивании постов с укрепрайонами террористов в Идлибе
|12:45 04.03.2020
|Россия
В Сирии наблюдательные посты вооружённых сил Турции в зоне деэскалации в районе Идлиба фактически срослись с укрепрайонами "террористических группировок", что нарушает договоренности, закрепленные в Сочинском меморандуме.
Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает Новый День.
Турция обязалась размежевать территорию и вытеснить террористов ближе к внутренней границе зоны деэскалации в Идлибе на глубину 15-20 км, а также вывести туда же тяжёлую артиллерию. «Вместо этого результатом прошедших почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ), «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) и «Хуррас-ад-Дин» (запрещена в РФ) всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе. Произошло сращивание укреплённых районов террористов с развёрнутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами», – заявил Конашенков.
Кроме того, в Минобороны РФ подчеркнули, что на этом фоне массированные артобстрелы и атаки на мирные населённые пункты в провинции Идлиб и российскую авиабазу Хмеймим стали ежедневными.
Ще на цю тему:
Росію можна і потрібно нищити зсередини. У Туреччині для цього є спільники всередині РФ
Жертвами атак авіації РФ в Ідлібі стали 12 мирних жителів
Росія причетна до воєнних злочинів у Сирії - слідча комісія ООН
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
РФ заявила, що не може гарантувати безпеку авіації Туреччини в Сирії
Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве: "Это будет, безусловно, непростая встреча"
МЗС РФ вирішило висловити співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких військовослужбовців в Сирії
Берлін звинуватив Росію у військових злочинах у Сирії
Російська делегація їде до Туреччини обговорити ситуацію в Ідлібі
Российская авиация бомбит северо-запад Сирии / Видео
Меркель і Макрон закликали Путіна припинити атаки в Ідлібі
У Кремлі прокоментували плани Туреччини ввести війська у Сирію