Минобороны РФ обвинило Турцию в сращивании постов с укрепрайонами террористов в Идлибе

12:45 04.03.2020   Россия

В Сирии наблюдательные посты вооружённых сил Турции в зоне деэскалации в районе Идлиба фактически срослись с укрепрайонами "террористических группировок", что нарушает договоренности, закрепленные в Сочинском меморандуме.

Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает Новый День.

Турция обязалась размежевать территорию и вытеснить террористов ближе к внутренней границе зоны деэскалации в Идлибе на глубину 15-20 км, а также вывести туда же тяжёлую артиллерию. «Вместо этого результатом прошедших почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ), «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) и «Хуррас-ад-Дин» (запрещена в РФ) всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе. Произошло сращивание укреплённых районов террористов с развёрнутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами», – заявил Конашенков.

Кроме того, в Минобороны РФ подчеркнули, что на этом фоне массированные артобстрелы и атаки на мирные населённые пункты в провинции Идлиб и российскую авиабазу Хмеймим стали ежедневными.

 



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