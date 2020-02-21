Турецький ударний дрон знищив у Сирії новітній російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Як повідомляє "Європейська правда", відео авіаудару розміщено в Twitter ресурсу Clash Report, який демонструє успіхи турецької армії в Сирії.

Росія поставляє комплекс "Панцир-С1" військам сирійського президента Башара Асада для прикриття військових об'єктів від нападу з повітря.

Повідомляється, що комплекс був знищений в районі міста Саракіб. За даними видання, під час атаки з повітря радар комплексу був активним і система була спрямована проти турецького безпілотника.

Саракіб вже двічі переходив із рук в руки менше ніж за місяць, що відображає його важливість як воріт до контрольованого урядом північного міста Алеппо, так і до утримуваного повстанцями міста Ідліб на заході.

2 березня повідомлялося про тяжкі бої в районі Саракіба і спробу сил режиму Башара Асада відновити контроль над містом. Також ЗМІ сповіщали про продовження бомбардувань з боку авіації РФ.

Росія почала відправляти комплекси "Панцир-С1" до Сирії у 2015 році. У січні цього року такий комплекс був знищений у Сирії ізраїльським ракетним ударом.

"Панцир-С1" - новітня російська система, яка була помічена під час бойових дій на Донбасі.