Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24М Морской авиации Черноморского флота РФ совместно с экипажем противолодочного самолета Ту-142 Северного флота отработали дозаправку топливом в небе над оккупированным Крымом.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба ЧФ России, передает Крым Информ.

Дозаправка самолетов проводилась по очереди в допустимых минимальных и максимальных границах на высоте, расстояние между ними во время заправки не превышало 10-12 м.

Учебные задачи отработали три самолета Су-30СМ и два Су-24М из состава Морской авиации и ПВО ЧФ РФ, а также экипаж дальнего противолодочного самолёта Ту-142 из состава противолодочной дивизии Северного флота России.