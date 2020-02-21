Экипажи самолетов ЧФ и Северного флота России отработали дозаправку в небе над оккупированным Крымом
|12:15 04.03.2020
|Крым
Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24М Морской авиации Черноморского флота РФ совместно с экипажем противолодочного самолета Ту-142 Северного флота отработали дозаправку топливом в небе над оккупированным Крымом.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба ЧФ России, передает Крым Информ.
Дозаправка самолетов проводилась по очереди в допустимых минимальных и максимальных границах на высоте, расстояние между ними во время заправки не превышало 10-12 м.
Учебные задачи отработали три самолета Су-30СМ и два Су-24М из состава Морской авиации и ПВО ЧФ РФ, а также экипаж дальнего противолодочного самолёта Ту-142 из состава противолодочной дивизии Северного флота России.
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