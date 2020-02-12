Незаконно утримуваний у російському СІЗО кримчанин Мустафаєв скаржиться на вимушене голодування

12:01 04.03.2020   Крым

Фігурант другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" кримчанин Сервер Мустафаєв незаконно утримується в російському СІЗО, скаржиться на порушення своїх прав, неналежні умови утримання, харчування та ненадання медичної допомоги іншим фігурантам справи, повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Він повідомляє про систематичне позбавлення права на захист та належну підготовку до судового процесу через надмірну частоту проведення засідань. Також Сервер Мустафаєв скаржиться на неналежні умови тримання в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Ростовской области", а саме ненадання медичної допомоги, обмеження в отриманні посилок, позбавлення можливості приймати душ, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі", - написала Денісова на своїй сторінці у Facebook у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

Мустафаєв також скаржиться на відсутність належного харчування. За його словами, під час переміщення громадян України зі слідчого ізолятора до суду їм не надають продукти харчування належної якості, що фактично призводить їх до вимушеного голодування.

"У своєму зверненні він наголосив, що суд під час засідань не реагує на неодноразові клопотання громадян України Сервера Зекірьяєва і Тимура Ібрагімова про надання їм медичної допомоги через погіршення стану здоров’я", - зазначила Денісова.

"Вимагаю від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової відповідної реакції та сприяти забезпеченню громадянам України умов тримання, згідно з міжнародними стандартами, а також провести медичне обстеження Серверу Зекірьяєву і Тимуру Ібрагімову та надати їм кваліфіковану лікарську допомогу", - написала уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Вона зазначила, що звернулася до представників міжнародних правозахисних організацій і дипкорпусу з проханням відвідувати судові засідання в березні 2020 року, "щоб не допустити порушення прав на справедливий суд, гарантованих статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод".



Ще на цю тему:

18:15 26.02.2020
Україна цьогоріч очікує рішення ЄСПЛ щодо розгляду “кримської справи”
16:40 26.02.2020
У Раді Європи занепокоєні погіршенням прав людини в окупованому Криму
12:40 18.02.2020
Правозахисники заявляють про дискримінацію в Україні кримських пенсіонерів і абітурієнтів
11:15 14.02.2020
Засудженого кримчанина Каракашева тримають у жорстких умовах - правозахисники
18:45 13.02.2020
Комітет ВР ухвалив пакет рекомендацій для захисту прав кримчан
18:01 13.02.2020
Для мешканців тимчасово окупованої АР Крим працюватиме консультаційна «гаряча лінія»
15:30 13.02.2020
На території РФ і Криму незаконно утримуються 116 українських політв’язнів – омбудсмен
09:01 13.02.2020
У Росії винесли вже 29 вироків кримчанам, які не хотіли служити в армії країни-агресора
08:45 13.02.2020
Денісова: Україна має видати паспорти понад 5 тисячам дітей-сиріт із Криму
20:30 12.02.2020
На «Чонгарі» відкрили центр надання адмінпослуг для кримчан
14:40 12.02.2020
Денісова зустрілася з Климентом, якого не пускають до політв'язня Приходька в Криму
14:21 07.02.2020
В Україні створять фонд реінтеграції "Крим" і центр для подачі позовів проти РФ
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
Всі новини країни
Армения Армения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
14:43 04.03.2020
Евросоюз выделит Греции €700 млн для преодоления миграционного кризиса
09:45 04.03.2020
Прем'єр Греції: Туреччина офіційний контрабандист мігрантів
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
16:15 03.03.2020
Берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами / Відео
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
15:45 04.03.2020
﻿Росію можна і потрібно нищити зсередини. У Туреччині для цього є спільники всередині РФ
14:30 04.03.2020
У Путіна заявили про недовіру результатам міжнародного розслідування справи МН17
12:45 04.03.2020
Минобороны РФ обвинило Турцию в сращивании постов с укрепрайонами террористов в Идлибе
10:30 04.03.2020
Жертвами атак авіації РФ в Ідлібі стали 12 мирних жителів
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:45 04.03.2020
Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
Всі новини країни
Турция Турция
18:21 04.03.2020
Ердоган очікує припинення вогню в Ідлібі після зустрічі з Путіним
17:41 04.03.2020
Туреччина каже, що грецька поліція застрелила на кордоні мігранта, поранені ще п’ять
15:30 04.03.2020
Двох турецьких солдатів вбили у Сирії напередодні зустрічі Ердогана з Путіним
13:45 04.03.2020
Ердоган запросив у Трампа військову підтримку через загострення в Ідлібі
Всі новини країни
Украина Украина
18:01 04.03.2020
МЗС засудило візит делегації з Італії до окупованого Криму
17:21 04.03.2020
Россияне уволят более 500 сотрудников портов в аннексированном Крыму
17:01 04.03.2020
В оккупированном Крыму пересмотрят меру пресечения подросткам, готовившим теракты
16:21 04.03.2020
Катастрофа літака МАУ: Зеленський обговорив розслідування з главою МЗС Канади
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд