Фігурант другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" кримчанин Сервер Мустафаєв незаконно утримується в російському СІЗО, скаржиться на порушення своїх прав, неналежні умови утримання, харчування та ненадання медичної допомоги іншим фігурантам справи, повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Він повідомляє про систематичне позбавлення права на захист та належну підготовку до судового процесу через надмірну частоту проведення засідань. Також Сервер Мустафаєв скаржиться на неналежні умови тримання в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Ростовской области", а саме ненадання медичної допомоги, обмеження в отриманні посилок, позбавлення можливості приймати душ, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі", - написала Денісова на своїй сторінці у Facebook у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

Мустафаєв також скаржиться на відсутність належного харчування. За його словами, під час переміщення громадян України зі слідчого ізолятора до суду їм не надають продукти харчування належної якості, що фактично призводить їх до вимушеного голодування.

"У своєму зверненні він наголосив, що суд під час засідань не реагує на неодноразові клопотання громадян України Сервера Зекірьяєва і Тимура Ібрагімова про надання їм медичної допомоги через погіршення стану здоров’я", - зазначила Денісова.

"Вимагаю від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової відповідної реакції та сприяти забезпеченню громадянам України умов тримання, згідно з міжнародними стандартами, а також провести медичне обстеження Серверу Зекірьяєву і Тимуру Ібрагімову та надати їм кваліфіковану лікарську допомогу", - написала уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Вона зазначила, що звернулася до представників міжнародних правозахисних організацій і дипкорпусу з проханням відвідувати судові засідання в березні 2020 року, "щоб не допустити порушення прав на справедливий суд, гарантованих статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод".