Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок

11:45 04.03.2020   Румыния

На кордоні з Румунією у Закарпатській області група зловмисників намагалася незаконно перемістити через український кордон партію медичних масок.

Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"Незаконному переміщенню через кордон медичних масок запобігли сьогодні вночі військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Дюла" Мукачівського загону", - йдеться в повідомлені. 

Так, інформацію про можливу протиправну діяльність на кордоні прикордонники отримали завчасно від офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки.

Близько першої години ночі прикордонний наряд, який патрулював кордон, виявив за кілька десятків метрів від держрубежу п’ять поліетиленових пакунків. В них знаходились одноразові медичні маски.

Всього "підприємливі" правопорушники планували перемістити до сусідньої Румунії 3650 штук таких виробів.

Самі ж "кур’єри", ймовірніше за все, вдалися до втечі мотоциклом, на що вказують залишені на ґрунті сліди розвороту від транспортного засобу.

Тривають пошукові заходи.

Нагадаємо, з лікарень у Парижі у Франції викрали понад 8 тис. медичних масок, які потрібні для захисту від коронавірусу.



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