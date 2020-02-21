15 хвилин знадобилося, щоб оформити закордонний паспорт України у новому ЦНАП на КПВВ “Чонгар”.

Про це розповіла жителька Криму у Центрі надання адміністративних послуг, яка стала 315-ю з громадян, що скористалися послугами центру на Чонгарі, передає Новый Визит.

Її привітав голова облдержадміністрації Юрій Гусєв під час сьогоднішнього заходу до річниці спротиву окупації Криму.