На КПВВ “Чонгар” кримчанам можна отримати закордонний паспорт за 15 хвилин
|11:30 04.03.2020
|Крым
15 хвилин знадобилося, щоб оформити закордонний паспорт України у новому ЦНАП на КПВВ “Чонгар”.
Про це розповіла жителька Криму у Центрі надання адміністративних послуг, яка стала 315-ю з громадян, що скористалися послугами центру на Чонгарі, передає Новый Визит.
Її привітав голова облдержадміністрації Юрій Гусєв під час сьогоднішнього заходу до річниці спротиву окупації Криму.
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