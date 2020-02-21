В окупованому РФ Сімферополі з'явилася чергова "добровільна народна дружина", яка з дозволу російської поліції внесена в "реєстр громадського об'єднання правоохоронної спрямованості" і буде працювати в Кам'янському масиві міста.

Про це повідомляє "Крим.Реалії", інформує УНН.

Зазначається, що "командиру об'єднання" Єгору Попову 3 березня вручили відповідне свідоцтво.

"Питання відродження дружин обговорювалося не один рік, в цю пору було нормативного акту, який би визначав принципи створення даних добровільних об'єднань, закріплював права і обов'язки дружинників", - цитує Попова пресслужба окупаційного кримського МВС.

В управлінні російської поліції в окупованому Сімферополі при цьому розраховують, що "створення народної дружини дозволить підтримати правопорядок в Кам'янському масиві і позитивно позначиться на встановленні довірчих відносин між поліцією і населенням".