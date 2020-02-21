В окупованому Криму російська поліція створила чергову "народну дружину"
|11:15 04.03.2020
|Крым
В окупованому РФ Сімферополі з'явилася чергова "добровільна народна дружина", яка з дозволу російської поліції внесена в "реєстр громадського об'єднання правоохоронної спрямованості" і буде працювати в Кам'янському масиві міста.
Про це повідомляє "Крим.Реалії", інформує УНН.
Зазначається, що "командиру об'єднання" Єгору Попову 3 березня вручили відповідне свідоцтво.
"Питання відродження дружин обговорювалося не один рік, в цю пору було нормативного акту, який би визначав принципи створення даних добровільних об'єднань, закріплював права і обов'язки дружинників", - цитує Попова пресслужба окупаційного кримського МВС.
В управлінні російської поліції в окупованому Сімферополі при цьому розраховують, що "створення народної дружини дозволить підтримати правопорядок в Кам'янському масиві і позитивно позначиться на встановленні довірчих відносин між поліцією і населенням".
Ще на цю тему:
Россияне уволят более 500 сотрудников портов в аннексированном Крыму
Курортный сезон в оккупированном Севастополе пройдет под надзором «туристической полиции»
Водосховища анексованого Криму обміліли майже вдвічі
Викрадених ФСБ рибалок оштрафують за порушення правил виходу в море
Еще одному оккупанту не дали "шенген"
Захватили админздания и курировали казаков: объявлены новые подозрения «самообороновцам»
После оккупации Крыма РФ добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа, – “Черноморнефтегаз”
Оккупанты продолжают продавать крымские здравницы
«Британский беглец» в погонах генерала саботировал строительство погранзастав в оккупированном Крыму
Двом «прокурорам» Криму повідомили про підозру у державній зраді