Водосховища анексованого Криму обміліли майже вдвічі

11:01 04.03.2020   Крым

На початок весни 2020 року у водосховищах анексованого Криму майже вдвічі менше води, ніж рік тому.

Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на кримський «гідрометцентр», передає Громадське.

Так, в основних водосховищах півострова станом на 29 лютого залишилось 99,4 мільйона кубометрів води, тоді як рік тому цей показник був на 84,65 мільйона більше.

Водночас цей показник на 15 мільйонів кубометрів більший, ніж місяць тому, проте вплив опадів був незначним, бо вони мали локальний характер. На початку весни в Криму тепла суха погода й упродовж щонайменше тижня опадів не очікується.

На початку лютого водосховища були наповнені на 37%, чого, за прогнозами, має вистачити до червня.

Найскладніша ситуація у Сімферополі, 5 лютого повідомлялось, що там води залишилося на 100 днів.



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