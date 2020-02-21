"Суд" у Криму відправив активіста на примусове лікування в психіатричну лікарню

10:15 04.03.2020   Крым

"Ялтинський міський суд" 3 березня ухвалив помістити в психіатричну лікарню на стаціонарне лікування з інтенсивним спостереженням кримського активіста Юнуса Машарипова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу".

За словами адвоката Олексія Ладіна, захист кримчанина буде оскаржувати це рішення.

Примусове лікування - це, по суті, безстрокова захід, так як медична комісія тільки один раз в 6 місяців вирішує питання про припинення або продовження такого лікування.

"Ми будемо оскаржувати. Поки апеляційна інстанція не винесе остаточне рішення Юнус Машарипов буде перебувати в СІЗО", - сказав Ладен.

Адвокат просив суд виправдати Машарипова або, якщо будуть встановлені порушення психічного здоров'я, визначити йому лікування в амбулаторному режимі без позбавлення волі.

Як відомо, Машарипова заарештували у вересні 2017 року. За його словами, співробітники ФСБ Росії били і катували струмом, тому йому довелося обмовити себе.

Під час допиту він повідомив, що "збирав інформацію про соціально-політичну ситуацію в Ялті, розкидав шприци по пляжам для зриву туристичного сезону, скоїв підпал лісу і поширював антиросійські листівки". Як йдеться на відео, Машарипов робив це "з ініціативи Меджлісу кримськотатарського народу, а курирували його співробітники Служби безпеки України". Його засудили до 4 років колонії.

Раніше повідомлялося, що українському політв'язню Володимиру Якименко адміністрація російської в'язниці загрожує зґвалтуванням.



Ще на цю тему:

08:01 04.03.2020
Судилище кримських татар: окупанти активно використовують "секретних свідків"
20:15 03.03.2020
Денісова заявила про порушення прав українського політв'язня в РФ
16:45 03.03.2020
Сімферопольського імама визнали «винним в місіонерської діяльності» / Фото
20:10 02.03.2020
Кримськотатарський активіст відбув умовний термін за коментар: «Крим – це Україна»
20:01 02.03.2020
Секретний свідок не пам'ятає про "терористичну діяльність" політв'язня Мустафаєва
16:01 02.03.2020
Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Арсен Абхаиров находится в спецблоке - супруга
13:15 02.03.2020
День рождения за решеткой: Марлен Асанов вынужден встречать свое 43-летие в застенках ФСБ
09:01 02.03.2020
Блогеру Мемедемінову відмовляють в апеляції, щоб тримати в умовах тортур — адвокат
15:45 28.02.2020
Окупанти лишили під арештом обвинуваченого в участі у кримськотатарському батальйоні "Аскер"
14:15 28.02.2020
В Україні запровадять молебень за полеглими в російсько-українській війні кримськими татарами
20:01 27.02.2020
Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Гафаров получил подтверждение инвалидности
16:01 27.02.2020
Денісова повідомила про погіршення здоров'я незаконно утримуваних Росією кримських татар Смаїлова та Умерова
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:40 03.03.2020
Азербайджан отправит танкер с нефтью для Беларуси
17:30 02.03.2020
Азербайджан скасував заняття у вишах і школах через коронавірус
16:01 28.02.2020
Азербайджан підтвердив перший випадок коронавірусу: заразився росіянин
11:40 26.02.2020
Азербайджан планирует закупку самолетов M-346 «Мастер»
Всі новини країни
Армения Армения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
08:50 02.03.2020
У Вірменії зафіксували перший випадок китайського коронавірусу
11:00 25.02.2020
В Армении судят двух экс-президентов
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
19:41 21.02.2020
Прокуратура Болгарії назвала імена трьох росіян, підозрюваних в отруєнні зброяра
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 04.03.2020
Прем'єр Греції: Туреччина офіційний контрабандист мігрантів
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
16:15 03.03.2020
Берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами / Відео
08:20 03.03.2020
Греция проводит 24-часовые военные учения у турецкой границы
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 03.03.2020
Новая грузинская бронемашина пойдет на экспорт
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
15:41 27.02.2020
Грузія обмежила рух через кордон із Азербайджаном
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 03.03.2020
Молдовські ветерани після штурму уряду: "Битву виграли, та війна триває"
13:20 03.03.2020
В Молдове начинает работу новая авиакомпания HiSky
14:41 02.03.2020
Президент Молдови розповів, коли військові РФ можуть піти з Придністров’я
13:30 02.03.2020
"Додон зрадник": ветерани війни в Придністров'ї штурмують будівлю проросійського уряду Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
10:30 04.03.2020
Жертвами атак авіації РФ в Ідлібі стали 12 мирних жителів
09:30 04.03.2020
Роскомнагляд знайшов "порушення" в роботі BBC World News
21:00 03.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 2, 3 марта
20:30 03.03.2020
Корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
20:30 27.02.2020
Епідемія коронавірусу: у Румунії закуплять 5 мільйонів масок до наступного тижня
11:45 27.02.2020
Президент Румунії висунув кандидатуру "перехідного" прем'єра
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 04.03.2020
Туреччина повідомила про ліквідацію 300 сирійських військових у Ідлібі
08:45 04.03.2020
Туреччина зазнала чергові втрати в Ідлібі
13:40 03.03.2020
Ердоган сказав ЄС готуватись до "мільйонів біженців" на кордонах
13:00 03.03.2020
Туреччина збила в Сирії ще один літак Асада
Всі новини країни
Украина Украина
11:15 04.03.2020
В окупованому Криму російська поліція створила чергову "народну дружину"
11:01 04.03.2020
Водосховища анексованого Криму обміліли майже вдвічі
10:15 04.03.2020
"Суд" у Криму відправив активіста на примусове лікування в психіатричну лікарню
10:01 04.03.2020
Крим під окупацією «не вільний» – Freedom House
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд