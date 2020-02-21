Туреччина повідомила про ліквідацію 300 сирійських військових у Ідлібі
|10:45 04.03.2020
|Турция
Армія Туреччини повідомила, що знищила в сирійській провінції Ідліб 299 військових урядових військ Сирії.
Про це повідомляє NTV, передає НВ.
Також відомо про загибель одного турецького військовослужбовця та дев’ятьох поранених.
Раніше повідомлялося, що 3 березня турецька авіація збила в зоні деескалації в провінції Ідліб L-39 режиму Асада, якого підтримує РФ.
Він став третім літаком сирійських урядових сил, знищеним Туреччиною після початку операції Весняний щит.
Вона була оголошена у відповідь на авіаудар по позиціях турецьких військових, у результаті якого загинули 36 військовослужбовців.
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