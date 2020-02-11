В США пропонують повернутися до ленд-лізу і позичити військові кораблі Україні та іншим чорноморським союзникам

08:15 04.03.2020   Украина

З моменту початку російської агресії в Україні шість років тому, західний світ з усіх сил намагався знайти правильні відповіді. Натомість більшість цих контрзаходів були реакцією на попередні випадки російської ескалації. Тож аби Захід міг перебрати на себе ініціативу, вочевидь необхідні свіжі підходи.

Ми можемо звернутися за натхненням до програми ленд-лізу після Другої світової війни, що на початку передбачала здачу Великобританією в оренду військово-морських баз для США в обмін на позику американських кораблів, пише в НВ Стівен Бланк. старший науковий співробітник Atlantic Council.

Що ж, прийшов час повторити той експеримент. Замість знищувати кораблі, якими флот США не користується, ми можемо позичити їх нашим європейським союзникам, аби зміцнити їх морські оборонні здатності для опору Росії.

Нова ініціатива ленд-лізу може також допомогти покращити інтеграцію інфраструктури так, аби зробити країни Центральної та Західної Європи, що перебувають на самому краю фронту, більш спроможними протистояти загрозі Кремля.

Час для такої політики може виявитись підходящим. Бюджетний тиск змусив Пентагон скоротити військово-морський бюджет США на 2021 рік, скоротивши фінансування на будівництво суден та скоротивши, за рахунок списаних, кількість наявних кораблів.

Україна у той же час зіштовхується з ймовірністю нападу Росії на південний берег країни, водночас досі переживаючи утиски українських торговельних суден в Азовському морі та Керченській протоці.

Ми вже побачили у 2018-му, що Москва зневажає морське право та готується здійснювати атаки у морських водах. У той же час на ранніх етапах вторгнення Росії весною 2014 року, найбільший чорноморський порт України в Одесі був серед ключових стратегічних цілей Кремля.

Іншими словами, Україна має справу з гострою морською загрозою у часи, коли американський флот може мати в запасі надлишкові кораблі. Оскільки Росія продовжує нарощувати свої м’язи як у Чорному, так і Балтійському морях, інші країни у регіоні також мають привід значно покращити свою морську обороноздатність.

В обмін на довгоочікуване забезпечення американськими військово-морськими суднами, країни-учасники програми такого ленд-лізу могли би дати в оренду чи забезпечити НАТО базами на своїй території, що межує з Балтійським, Чорним, або навіть Азовським морями.

Отримані гроші, у вигляді оренди з військових баз, чи заощаджені кошти, що не підуть на будівництво кораблів, можуть піти на виділення для спеціального інфраструктурного фонду, який би збільшувався за рахунок прямих вкладів членів НАТО. Ця програма точно має включати Україну, яка нині прикладає значних зусиль, аби відповідати стандартам НАТО і вийти на шлях до членства. Гроші, які би Київ заощадив на будівництві таких необхідних морських суден, могли би допомогти розбудові Україною помічної військової інфраструктури, що є ще одним способом посилити оборонну реформу.

Москва, без сумніву, вбачатиме у будь-яких подібних рухах значну загрозу. Втім, Москва розцінює усі спроби посилити європейську безпеку як ворожі дії, однак не проявляє ознак готовності вести перемовини, щоб покласти кінець цій війні проти Заходу і України. Тому російське невдоволення аж ніяк не можна розглядати як щось визначальне.

Існує багато переваг у сьогоднішньому відродженні концепції ленд-лізу.

По-перше, це матеріально посилить Україну, продемонструвавши наростаючу підтримку цієї країни з боку США. По-друге, цей план би допоміг наростити союзну безпеку та обороноздатність у таких загрозливих зонах як Румунія у регіоні Чорного моря та Польща на півночі. По-третє, підхід із ленд-лізом створить стимули для союзників США у Центральній та Західній Європі інвестувати в ініціативи, що би водночас сприяли економічному росту, регіональній інтеграції та співпраці в сфері безпеки.

Той факт, що Вашингтон щойно виділив один мільярд доларів Ініціативі трьох морів, що зосередилась на створенні транспортної інфраструктури в Центральній та Західній Європі, говорить про те, що американські політики визнають потенціал подібних програм.

Інтерпретація ленд-лізу в 21 столітті дозволить ефективно використовувати існуючі ресурси у західному таборі, а також посилить стримування та безпеку в найбільш загрозливих регіонах Центральної та Східної Європи.

Важливо відмітити, що підтримка наростаючого воєнного потенціалу і співпраці в регіоні стала би чітким сигналом Володимиру Путіну, що його тривала агресія послужить лише для провокування лише тих результатів, яких він прагнув запобігти, а саме все більшої незалежності України та подальшої європейської інтеграції.

Це може стати найкращим аргументом, аби переконати Москву в тому, що вона має вести перемовини, аби справді покінчити з війною та дати відновити територіальну цілісність Україні. Навіть якщо Кремль не збагне цей факт, західний світ у будь-якому разі здійснить важливі практичні кроки для стримування імперських амбіцій Росії, що, зрештою, є єдиним способом забезпечити мир для Європи.



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