Крим, зокрема, отримав лише 8 балів зі 100 можливих – так само, як і рік тому. Розділ про політичні права при цьому отримав оцінку нижче від нуля – мінус 2.

Причина в тому, що в Криму, «здійснюється свідома зміна етнічного складу країни або території урядом або окупаційною владою з метою знищення культури або зміщення політичного балансу на користь іншої групи», свідчить звіт Freedom in the World 2020 (він стосується становища за період 2019 року), повідомляє Радіо Свобода.

«Окупаційна влада суворо обмежує політичні і громадянські права, унеможливила професійну діяльність незалежних ЗМІ і застосовує антитерористичні статті, а також інші норми законодавства для боротьби з опозиційними проявами. Значна кількість українців була депортована або іншим чином змушена залишити територію Криму. Кримські татари, корінне населення Криму, багато хто з яких відкрито виступає проти російської окупації, зазнають суворих репресій із боку влади», – зазначено в кримському розділі звіту.

А серед головних подій року в Криму названо те, що в червні 2019-го російська влада захопила контроль над останнім храмом, який досі належав до Української православної церкви Київського патріархату (так у тексті; після Об’єднавчого собору в грудні 2018 року він став храмом канонічної Православної церкви України – ред.), а також те, що окупаційна влада не дозволила українцям у Криму проголосувати на виборах президента і Верховної Ради України.